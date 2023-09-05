Inilah kue kerikil warna warni khas Timur Tengah yang diproduksi oleh Feni, warga jalan Sumatera, Jember, Jatim.

Kue kerikil khas timur tengah ini terbuat dari coklat balok putih, bubuk oreo, tepung maizena, sangrai dan susu bubuk.

Camilan ini akan lebih nikmat disandingkan dengan susu sapi khas rembangan, Jember. Harga satu paket kue kerikil dengan harga Rp 12 ribu rupiah.

Reporter : Bambang Sugiarto

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News