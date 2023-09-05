Puluhan tugu berbagai perguruan silat dirobohkan karena sering menjadi pemicu konflik dan tawuran di Jombang, Jawa Timur, Selasa (5/9). Perobohan tugu dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian dan para pengurus dari perguruan silat.

Dengan dirobohkannya tugu-tugu tersebut, diharapkan konflik dengan warga maupun antar perguruan silat tidak terjadi lagi.

Kontributor: Mukhtar Bagus

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News