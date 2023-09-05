Video balita usia 15 bulan terlindas minibus viral di medsos, Senin (4/9). TKP di Jalan Adyaksa 7, Panakkukang, Makassar, Sulsel.

Minibus menyenggol balita dan menggilasnya dengan roda depan. Pengemudi sempat berhenti sebentar dan menggilas lagi dengan ban belakang. Pengemudi mobil seorang wanita merupakan tetangga korban.

Korban sempat dibawa ke RS, namun tidak ada pengobatan lanjutan. Korban mengalami kelainan saat berjalan dan memicu keluarga mengunggah video.

Kontributor: Muhammad Nur Bone

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

