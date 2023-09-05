Dua kelompok terlibat bentrok di Kapuk Muara 2, Penjaringan Jakut, Senin (4/9). Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan 130 personel pengamanan ke TKP.

Bentrok dipicu dugaan sengketa lahan bekas kebakaran di Kapuk Muara. Tak hanya balok, massa juga mempersenjatai diri dengan sajam.

Akibat kejadian itu, empat orang dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini polisi bersiaga di lokasi.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B. Lilia Nova

