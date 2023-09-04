2.000 KK di Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten mengalami Krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sulitnya mendapatkan air membuat warga sangat bergantung bantuan air bersih.

Selain sumur warga, sumur bor milik Desa Kronjo dan air sungai yang menjadi sumber air juga ikut mengering. Warga mengaku tidak sanggup jika membeli air setiap hari karena harus mencukupi kebutuhan yang lain.

Kontributor: Aimarani

Produser : Hendra Kambil

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News