Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah meluas, Senin(4/9). Data BPBD Kotim terpantau 234 titik panas (hotspot) menyebar di 8 kecamatan di kabupaten Kotawaringin Timur.
Luasnya lahan gambut yang terbakar membuat petugas gabungan kewalahan memadamkan api. Helikopter water bombing membantu memadamkan api namun hingga malam, api belum juga padam.
Kontributor: Normansyah
Produser : Hendra Kambil
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow