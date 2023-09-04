Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan

Tengah meluas, Senin(4/9). Data BPBD Kotim terpantau 234 titik panas (hotspot) menyebar di 8 kecamatan di kabupaten Kotawaringin Timur.

Luasnya lahan gambut yang terbakar membuat petugas gabungan kewalahan memadamkan api. Helikopter water bombing membantu memadamkan api namun hingga malam, api belum juga padam.

Kontributor: Normansyah

Produser : Hendra Kambil

