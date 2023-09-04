Puluhan masyarakat Desa Paldas, Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan menggeruduk lahan batubara. Sejumlah warga menghentikan aktivitas para pekerja tambang dan membakar 1 truk dan mobil perusahaan.
Peristiwa terjadi karena masyarakat meminta penghentian aktivitas pembuatan jalan tanpa izin dan rencana penambangan batubara yang berlokasi di Desa Paldas.
Kontributor: Ahmad Syaiful
