Truk bermuatan material lampu penerangan terperosok ke sungai di Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Lamongan, Jawa Timur. Truk melewati Jembatan Desa Jubel Kidul sesuai arahan aplikasi penunjuk arah, sopir tidak mengetahui jika jembatan usianya sudah tua dan sudah dalam kondisi retak-retak.

Meski tidak ada korban jiwa namun kerugian akibat ambrolnya jembatan ditaksir mencapai ratusan juta.

Kontributor: Abdul Wakhid

