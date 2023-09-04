Kebakaran hutan Gunung Arjuno merambat ke Kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo Gunung Welirang di Mojokerto, Jawa Timur, Senin (4/9). Besarnya kobaran api membuat petugas kewalahan memadamkan api di ketinggian 2.200 meter mdpl.

Akibat kebakaran, tanaman langka cemara gunung dan anggrek hutan serta habitat hewan terganggu. Kawasan Gunung Welirang selama ini dikenal sebagai daerah penyangga dan kantong-kantong sumber mata air di kawasan Selatan Mojokerto.

Kontributor: Sholahudin

