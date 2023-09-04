Dua pelaku pencurian motor (Curanmor) babak belur dihajar warga usai gagal mencuri sebuah sepeda motor di Cilincing, Jakarta Utara.

Berdasarkan rekaman video, 2 pelaku telah dikepung warga dalam kondisi babak belur. Pelaku babak belur akibat warga sekitar yang geram dengan perbuatan pelaku, apalagi di wilayah tersebut kerap terjadi pencurian.

Diketahui, kedua pelaku menyamar menjadi ojek online dan mencoba mencuri sepeda motor matic milik warga yang terparkir di depan rumah.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

