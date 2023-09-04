Tiga remaja ditemukan tewas di kubangan galian bekas tambang. Lokasi kejadian di Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah, Senin (4/9).

Mereka bertiga tenggelam di kubangan dengan kedalaman 2,5 meter. Ketiga korban ditemukan tewas oleh warga yang sedang melintas.

Ketiga remaja diduga tidak mengetahui kedalaman kubangan tersebut. Karena tidak bisa berenang, mereka pun tewas tenggelam.

Kontributor: Saladin Ayyubi Produser: Akira Aulia W



