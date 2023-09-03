Cristiano Ronaldo torehkan sejarah dengan melesakkan gol ke-850 dalam kariernya. Ronaldo menjadi pemain pertama di dunia yang mencapai angka tersebut.
CR7 mencetak gol di menit 68 selepas menyumbang 2 assists untuk memprakarsai pesta gol Al Nassr sebelumnya.
Penampilan gemilangnya melengkapi kemenangan telak timnya atas Al Hazm 5-1. Hasil ini membuat Al Nassr terus menguntit 5 besar klasemen sementara.
-------
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow