Sejarah Tercipta! Cristiano Ronaldo Cetak 850 Gol, Jadi yang Pertama di Dunia!

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 03 September 2023 13:30 WIB
Cristiano Ronaldo torehkan sejarah dengan melesakkan gol ke-850 dalam kariernya. Ronaldo menjadi pemain pertama di dunia yang mencapai angka tersebut.
 
CR7 mencetak gol di menit 68 selepas menyumbang 2 assists untuk memprakarsai pesta gol Al Nassr sebelumnya.
 
Penampilan gemilangnya melengkapi kemenangan telak timnya atas Al Hazm 5-1. Hasil ini membuat Al Nassr terus menguntit 5 besar klasemen sementara.
 
Produser: Andika Gesta
