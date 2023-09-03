Kebakaran hutan jati di Desa Sumare, Mamuju terus terjadi, Minggu (3/9). Kebakaran dipicu cuaca panas hingga membuat lahan kering. Puluhan Damkar dan BPBD setempat diturunkan ke lokasi kebakaran.

Namun, kondisi medan yang terjal membuat evakuasi mengalami kesulitan. Diperkirakan seluas 30 hektare hutan jati ini ludes terbakar. Selain membakar hutan, api juga kerap mendekati permukiman warga.

Kontributor: Frendy Christian

Produser: Akira Aulia W

(fru)

