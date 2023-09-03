...

Hutan Jati Seluas 30 Hektare di Mamuju Terbakar

Frendy Christian, Jurnalis · Minggu 03 September 2023 08:32 WIB
Kebakaran hutan jati di Desa Sumare, Mamuju terus terjadi, Minggu (3/9). Kebakaran dipicu cuaca panas hingga membuat lahan kering. Puluhan Damkar dan BPBD setempat diturunkan ke lokasi kebakaran.
 
Namun, kondisi medan yang terjal membuat evakuasi mengalami kesulitan. Diperkirakan seluas 30 hektare hutan jati ini ludes terbakar. Selain membakar hutan, api juga kerap mendekati permukiman warga. 
 
Kontributor: Frendy Christian
Produser: Akira Aulia W

(fru)

