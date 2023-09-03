Polisi kembali bubarkan aksi balap liar di Palangka Raya, Minggu (3/9) dini hari. Para joki balap liar yang sedang memacu kocar-kacir meninggalkan lokasi. Lokasi balap liar digelar di Jalan Doktor Murjani, Palangka Raya.

Pembubaran aksi balap liar ini menindaklanjuti laporan masyarakat. Masyarakat mengaku resah karena lokasi tersebut sering dijadikan arena balap liar.

Kontributor: Ade Sata

Produser: Akira Aulia W

(fru)

