Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Perindo Ganjar Pranowo menghadiri acara peresmian Joglo Saestu, Sabtu (2/9) malam. Acara tersebut digelar di Desa Karanglo, Klaten, Jawa Tengah.

Kedatangan Ganjar membuat para pendukung menjadi riuh bersemangat. Mereka tampak saling berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Para pendukung merupakan pelaku seni budaya dan dalang se-Jateng dan Indonesia. Dalam acara itu, Ganjar juga ditemani Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo.

