Anies Baswedan menyebut lebih baik minta maaf daripada minta izin pada deklarasi bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Hal itu disampaikan Anies Baswedan di Hotel Majapahit, Surabaya pada hari ini. Awalnya Anies Baswedan memuji keberanian dan dedikasi Muhaimin Iskandar selama menjabat ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2005.

Pasalnya Cak Imin dianggap Anies mampu memimpin PKB meski berhadapan dengan banyak generasi. Bahkan Anies menganalogikan keberanian Cak Imin seperti lebih baik minta maaf daripada minta izin.

Sayangnya Anies Baswedan tidak menjelaskan lebih rinci mengenai makna lebih baik minta maaf daripada minta izin.

Reporter : Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

