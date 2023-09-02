Tingginya permintaan beras di tengah masyarakat membuat Perum Bulog melakukan antisipasi. Hal ini disebabkan dampak el nino yang terjadi di sejumlah daerah.

Selain itu kenaikan harga beras internasional juga semakin menambah beban. Terlebih perang Rusia-Ukraina menjadi penyebab sumber bahan pupuk dari negara tersebut terhambat. Sehingga produksi beras turun hingga 30%.

Di Sumatra Utara Bulog menyiapkan 60 ribu ton beras untuk mengantisipasi kelangkaan. Saat ini Bulog tengah mengutamakan penyaluran pasokan beras untuk pengendalian harga.

