Band Kotak menjadi salah satu musisi yang mengisi acara peresmian wajah baru Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kotak sukses menghibur penonton yang hadir di Danau Archipelago pada, Jumat (1/9/2023).

Tantri dan teman-teman membawakan beberapa single andalan, seperti Satu Indonesia, Tendangan Dari Langit, dan Beraksi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah.

Reporter : Syifa Fauziah

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

