Polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi hotel tempat terjadinya lift terjun bebas yang menyebabkan 5 pekerja tewas pada Jumat (1/9/2023) lalu. Polisi memeriksa saksi dan peralatan terkait lift yang bermasalah.

Pihak hotel juga mengaku sudah berdamai dengan pihak keluarga para korban. Meskipun pihak keluarga dan pihak hotel sudah berdamai, namun polisi tetap melakukan penyelidikan.

(mhd)

