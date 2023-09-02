...

Kasus Lift Terjun Bebas di Bali, Pihak Hotel dan Keluarga Korban Berdamai

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 19:30 WIB
Polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi hotel tempat terjadinya lift terjun bebas yang menyebabkan 5 pekerja tewas pada Jumat (1/9/2023) lalu. Polisi memeriksa saksi dan peralatan terkait lift yang bermasalah.
 
Pihak hotel juga mengaku sudah berdamai dengan pihak keluarga para korban. Meskipun pihak keluarga dan pihak hotel sudah berdamai, namun polisi tetap melakukan penyelidikan.

