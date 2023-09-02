...

Sukses Mendarat di Kutub Selatan Bulan, India Luncurkan Aditya L1 ke Matahari

Susi Susanti, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 13:30 WIB
India meluncurkan misi observasi pertamanya ke Matahari, Sabtu (2/9). Misi ke Matahari diluncurkan setelah sukses negara itu mendarat di Bulan.
 
Aditya L1 diluncurkan di Sriharikota pukul 11:50 waktu India. Aditya L1 akan berada pada jarak 1,5 juta kilometer dari Bumi.
 
Badan Penelitian Luar Angkasa India (Isro) mengatakan dibutuhkan waktu empat bulan untuk menempuh jarak tersebut. Aditya L1 mengorbit Matahari dengan kecepatan yang sama dengan Bumi. Aditya-L1 akan mengamati Matahari secara konstan.
 
