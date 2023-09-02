Bacapres Anies Baswedan menanggapi heboh duet dirinya dengan Cak Imin di Pilpres 2024, Jumat (1/9). Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengajak relawan untuk tetap fokus pada tujuan, yakni ikhtiar menghadirkan perubahan untuk Indonesia lebih maju.

Anies menyebut, akan ada waktu untuk memberikan penjelasan lengkap terhadap dinamika yang terjadi pada koalisi. Anies juga meminta para relawan agar ikhlas menghadapi berbagai respon.

Anies berpesan agar seluruh relawan solid, mejaga stamina dan semangat untuk mengarungi perjuangan ke depan.

