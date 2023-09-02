Pemkot Jakarta Timur menanam ribuan pohon untuk perbaiki kualitas udara. Lokasi di bawah Tol Becakayu, Kali Malang, Duren Sawit, Jaktim, Jumat (1/9).
Berbagai jenis pohon sumbangan donatur ditanam dengan jarak tiga meter. Pohon juga ditanam di lahan-lahan kosong milik pemkot.
Selain menanam ribuan pohon, jalan juga disiram untuk mengurangi debu.
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
