Pemkot Jakarta Timur menanam ribuan pohon untuk perbaiki kualitas udara. Lokasi di bawah Tol Becakayu, Kali Malang, Duren Sawit, Jaktim, Jumat (1/9).

Berbagai jenis pohon sumbangan donatur ditanam dengan jarak tiga meter. Pohon juga ditanam di lahan-lahan kosong milik pemkot.

Selain menanam ribuan pohon, jalan juga disiram untuk mengurangi debu.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

