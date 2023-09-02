Video amatir merekam kebakaran di lereng Gunung Sumbing, Jumat (1/9). Kebakaran tepatnya di daerah sisi barat sekitar Kabupaten Wonosobo, Jateng.

Petugas di Wonosobo berkoordinasi dengan Magelang untuk melihat pergerakan api. Akibat kabut asap yang tebal, pergerakan api belum bisa diketahui.

Sampai saat ini Sabtu (2/9), penyebab kebakaran masih misterius.

Kontributor: Puji Hartono

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

