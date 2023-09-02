...

Hutan di Kawasan Gunung Sumbing Terbakar, Penyebab Masih Misterius

Puji Hartono, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 08:00 WIB
Video amatir merekam kebakaran di lereng Gunung Sumbing, Jumat (1/9). Kebakaran tepatnya di daerah sisi barat sekitar Kabupaten Wonosobo, Jateng.
 
Petugas di Wonosobo berkoordinasi dengan Magelang untuk melihat pergerakan api. Akibat kabut asap yang tebal, pergerakan api belum bisa diketahui. 
 
Sampai saat ini Sabtu (2/9), penyebab kebakaran masih misterius.
 
Kontributor: Puji Hartono
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

