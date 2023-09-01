...

Pengganti Dean Henderson, Manchester United Resmi Datangkan Altay Bayindir dari Fenerbahce

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 18:00 WIB
Manchester United resmi memperkenalkan Altay Bayindir. Kiper 25 tahun itu didatangkan dari Fenerbahce dengan mahar 4,3 juta poundsterling. Altay Bayindir dikontrak di Old Trafford selama empat tahun ke depan, sampai Juni 2027.
 
Penjaga gawang berpostur 198 cm itu merupakan pengoleksi 166 pertandingan bersama Fenerbahce. Kedatangan Bayindir diproyeksikan sebagai pengganti Dean Henderson yang hijrah ke Crystal Palace
 
