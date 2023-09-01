Kabupaten Bangka Tengah keluar sebagai juara umum satu pada Pekan Olahraga Provinsi Bangka Belitung ke-6. Kontingen Bangka Tengah berhasil menggondol 71 emas, 51 perak, dan 47 perunggu.

Ketua kontingen Bangka Tengah, Muhammad Husaini mengaku bersyukur atas capaian para atlet yang berhasil menyabet medali.

Ketua panitia besar Porprov Bangka Belitung ke-6, Bong Ming Ming juga turut mengucapkan selamat kepada Bangka Tengah yang keluar sebagai juara umum.

Perhelatan olahraga paling bergengsi di tingkat Provinsi Bangka Belitung tahun 2023 kini telah berakhir. Piala bergulir juara umum satu yang sebelumnya dimiliki Kabupaten Bangka, kini beralih ke Kabupaten Bangka Tengah

Reporter : Rizki Ramadhani

Produser : Febry Rachadi

(rns)

