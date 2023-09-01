Sebanyak 5 pekerja ditemukan tewas pada bangunan hotel. Terjadi kecelakaan kerja di sebuah bangunan hotel di Ubud, Bali, Jumat (1/9).

Kejadian bermula ketika 5 orang pekerja hendak menuju lantai bawah bangunan. Tiba-tiba lift kehilangan kendali, dan melesat kencang hingga terpental.

Pekerja yang terdiri 3 perempuan dan 2 laki-laki tersebut dinyatakan meninggal dunia. Usai menerima laporan, Polisi mengevakuasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban kemudian dibawa ke RS Payangan dan Ari Canthi Ubud.

