Miris! 5 Pekerja di Bali Tewas Karena Lift Hotel Terjun Bebas

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 22:25 WIB
Sebanyak 5 pekerja ditemukan tewas pada bangunan hotel. Terjadi kecelakaan kerja di sebuah bangunan hotel di Ubud, Bali, Jumat (1/9).
 
Kejadian bermula ketika 5 orang pekerja hendak menuju lantai bawah bangunan. Tiba-tiba lift kehilangan kendali, dan melesat kencang hingga terpental.
 
Pekerja yang terdiri 3 perempuan dan 2 laki-laki tersebut dinyatakan meninggal dunia. Usai menerima laporan, Polisi mengevakuasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban kemudian dibawa ke RS Payangan dan Ari Canthi Ubud.

