Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hasanuddin Wahid menyampaikan hasil Rapat Pleno Gabungan DPP PKB di kantor DPW PKB Jawa Timur, Jumat (1/9) petang

Dalam rapat yang digelar selama 2,5 jam tersebut menyepakati untuk menerima tawaran Partai Nasdem kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres Anies Baswedan.

Rapat pleno gabungan ini dihadiri jajaran dewan syuro hingga anggota fraksi PKB untuk meminta pertimbangan dan nasihat dari para kiai sepuh.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News