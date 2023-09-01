Satgas Karhutla Jambi mengamankan tiga terduga pelaku pembakar lahan. Lahan sawit yang terbakar di Desa Ramin, Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi.
Delapan hektare lahan kelapa sawit hangus terbakar, Rabu (30/8). Pemadaman bahkan dilakukan dengan menerjunkan helikopter water bombing.
Saat ini, Jumat (1/9) ketiga pelaku masih didalami perannya masing-masing.
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
