Penderita ISPA di Kendal Naik Drastis dalam 3 Bulan Terakhir

Eddie Prayitno, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 11:00 WIB
Kasus penyakit ISPA di Kendal pada musim kemarau mengalami kenaikan drastis. Data Dinkes Kendal, jumlah kasus ISPA pada bulan Mei mencapai 6.810 kasus. 
 
Sedangkan bulan Juni mencapai 7.057 dan bulan Juli naik menjadi 8.106 kasus. Rata-rata penderita ISPA berusia 9 sampai 60 tahun 
 
Untuk mengantisipasinya, warga dianjurkan untuk tidak langsung minum air dingin.
 
Kontributor: Eddie Prayitno
Produser: Akira Aulia W

