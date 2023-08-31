Kasus penyakit ISPA di Kendal pada musim kemarau mengalami kenaikan drastis. Data Dinkes Kendal, jumlah kasus ISPA pada bulan Mei mencapai 6.810 kasus.

Sedangkan bulan Juni mencapai 7.057 dan bulan Juli naik menjadi 8.106 kasus. Rata-rata penderita ISPA berusia 9 sampai 60 tahun

Untuk mengantisipasinya, warga dianjurkan untuk tidak langsung minum air dingin.

