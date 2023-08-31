Ribuan orang berkumpul di sepanjang aliran Sungai Kali Karang, Desa Tanalum, Purbalingga, Jawa Tengah. Warga berkumpul untuk mengikuti tradisi gramak iwak atau menangkap ikan dengan tangan kosong di sungai.

Meski air sungai dangkal, namun peserta kesulitan menangkap ratusan kilo lele dan ikan bawal yang tebar ke sungai.

Para pegiat wisata Desa Tanalum mencoba menghidupkan kembali tradisi masyarakat desa yang sudah lama ditinggalkan.

