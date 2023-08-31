FIBA World Cup 2023 menjadi daya tarik sendiri bagi penonton lokal maupun wisatawan Mancanegara. Terlihat, para penonton berburu berbagai Merchandise resmi di fan shop yang ada di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Mulai dari T-shirt, topi, kaos kaki, hingga bola basket resmi Piala Dunia edisi tahun ini dijajakan di fan shop. Beragam merchandise itu pun di banderol dengan harga mulai dari Rp125.000 hingga Rp429.000.

Fan Shop tersebut akan selalu buka hingga akhir penyelenggaraan FIBA World Cup 2023 di Jakarta pada 3 September mendatang.

Reporter: Andhika Khoirul Huda

Produser: Febry Rachadi

(rns)

