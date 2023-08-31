Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar menyebut modifikasi cuaca harus dilakukan setiap hari. Namun, dari hasil pengamatan perilaku alam, tidak semua awan di Jakarta memiliki kelembaban di atas 70 persen sehingga sulit menghasilkan curah hujan.

Siti menambahkan, cara lain yang bisa di lakukan adalah dengan melakukan modifikasi cuaca mikro. Modifikasi ini memanfaatkan gedung tinggi untuk membuat tirai air sehingga uap airnya bisa mempengaruhi komposisi udara.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

