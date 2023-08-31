Kebakaran hutan terjadi di lereng Gunung Lawu, Rabu (30/8). Kebakaran di Petak 42 RPH, Tlogodringo Lawu Utara, Karanganyar, Jateng.

Petugas terjun ke lokasi dan gotong royong memadamkan api. Namun karena cuaca tidak mendukung, tim pemadam ditarik dari lokasi.

Api telah melalap lahan sembilan hektare, pemadaman akan dilanjutkan hari ini

Kontributor: Zannuar Setiadji

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

