Kebakaran hutan terjadi di lereng Gunung Lawu, Rabu (30/8). Kebakaran di Petak 42 RPH, Tlogodringo Lawu Utara, Karanganyar, Jateng.
Petugas terjun ke lokasi dan gotong royong memadamkan api. Namun karena cuaca tidak mendukung, tim pemadam ditarik dari lokasi.
Api telah melalap lahan sembilan hektare, pemadaman akan dilanjutkan hari ini
Kontributor: Zannuar Setiadji
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow