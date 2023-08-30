...

Ducati Scrambler Generasi Kedua Resmi Diluncurkan, Begini Penampakannya

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 15:55 WIB
JAKARTA –  Ducati Scrambler generasi kedua resmi meluncur di Indonesia.  Moge asal Italia itu hadir dalam tiga model, yaitu Icon, Full Throttle dan Nightshift. 
 
Motor tersebut kini jauh lebih ramah buat masyarakat Asia terutama Indonesia. Dari segi bobot Ducati Scrambler generasi kedua juga jauh lebih ringan dibanding generasi pertama
 
Untuk harga, Ducati Scrambler dijual mulai Rp377 juta sampai Rp410 juta off the road Jakarta.
 
Reporter: Wahyu Sibarani
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

