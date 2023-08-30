Cristiano Ronaldo lesakkan brace yang membantu Al Nassr menang telak 4-0 atas Al Shabab. Ia dengan tenang menyelesaikan sepakan 12 pas masing-masing menit 13 dan 38.

Tambahan gol ini membuat sang kapten memuncaki daftar top skor sementara Liga Arab Saudi dengan koleksi 5 gol. Sadio Mane (40') dan Sultan Al Ghannam (80') melengkapi pesta tuan rumah. Hasil ini membuat Al Nassr perlahan menyodok 6 besar di klasemen sementara.

Produser: Andika Gesta

