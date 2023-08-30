Sesosok mayat janin bayi ditemukan di kamar mandi IGD RSUD dr Muhammad Zyn, Sampang, Jawa Timur. Diduga bayi sengaja digugurkan karena orang tuanya malu hamil diluar nikah, mayat bayi pertama kali ditemukan petugas kebersihan rumah sakit.

Polisi tengah mengejar sang ibu bayi malang tersebut berbekal rekaman cctv di sekitar area kamar mandi rumah sakit.

Kontributor: Fathorrahman

Produser : Hendra Kambil

(rns)

