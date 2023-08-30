...

Kemarau Panjang, Warga Tangerang Alami Krisis Air Bersih

Aimarani, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 20:00 WIB
Akibat kemarau panjang, puluhan kepala keluarga di Tangerang, Banten mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama 1 bulan, warga harus mengeluarkan Rp350.000 untuk membeli air.
 
Diketahui, ada 50 kepala keluarga dengan jumlah 105 jiwa yang terdampak kekeringan. Selain membeli air, sebagian warga lainnya harus berjalan kaki untuk mengambil air di perkampungan yang tidak jauh dari perumahan.
  
Kontributor: Aimarani 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

