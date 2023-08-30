...

Mediasi Berhasil, Anwar Abbas Datangi Gedung Bareskrim Polri

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 18:45 WIB
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyambangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023) siang. Anwar mengaku ingin bertemu Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang di Rutan Bareskrim Polri.
 
Niatan ini muncul setelah proses mediasi keduanya terkait gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berhasil diselesaikan. Anwar Abbas kedatangannya ke Bareskrim Polri bukan dalam status tergugat karena Panji Gumilang telah mencabut gugatannya.
 
