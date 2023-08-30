Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyambangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023) siang. Anwar mengaku ingin bertemu Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang di Rutan Bareskrim Polri.

Niatan ini muncul setelah proses mediasi keduanya terkait gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berhasil diselesaikan. Anwar Abbas kedatangannya ke Bareskrim Polri bukan dalam status tergugat karena Panji Gumilang telah mencabut gugatannya.

Reporter: Puteranegara

Produser: Kristo Suryokusumo

