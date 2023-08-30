Polda Kepri membongkar sindikat love scaming atau video call seks, Rabu (30/8). TKP ruko lantai tiga di kawasan Kara Industri Park, Batam Center, Kepri.

Sebanyak 88 warga negara China diamankan dalam penggerebekan itu. Ditemukan ratusan perangkat telepon dan internet yang digunakan untuk beraksi.

Terduga pelaku diduga melakukan pemerasan pada ratusan pejabat di China. Modusnya pelaku wanita merayu dengan video call seks, saat korban telanjang diperas.

Kontributor: Gusti Yennosa

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News