Ratusan demonstran berkumpul di alun-alun kota Madrid, Spanyol. Mereka melakukan aksi protes mendesak Presiden Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF), Luis Rubiales mundur.

Protes tersebut dilakukan atas tindakkan Rubiales yang mencium pemain timnas wanita Spanyol, Jennifer Hermoso. Saat perayaan juara Spanyol di Piala Dunia Wanita pada 20 Agustus lalu.

Para demonstran menunjukkan dukungannya kepada Jennifer dengan membawa poster bertuliskan “Kami bersamamu Jenni.”

Berkat insiden itu FIFA menjatuhkan hukuman selama 90 hari menangguhkan Rubiales dari segala aktivitas sepak bola.

