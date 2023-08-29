Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dirinya secara aktif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam upaya menghadapi kontestasi politik di tahun 2024.

Hal itu disampaikannya setelah santer isu Demokrat merapat ke barisan partai pendukung Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Ditemui saat berkunjung ke Yogyakarta, Selasa (29/08/2023), sandiaga mengatakan dalam bingkai kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, dirinya berupaya maksimal untuk mengajak lebih banyak kelompok-kelompok, partai juga relawan untuk bergabung dalam perjuangan bersama.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dengan sisa waktu sekitar 60 hari menuju penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Sandi menyebut akan mencoba untuk membangun hubungan dengan berbagai pihak.

Reporter : Heru Trijoko

Produser: Reza Ramadhan

