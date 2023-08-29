...

Empat Finalis Miss Universe Indonesia Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Kasus Pelecehan

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2023 17:42 WIB
Para peserta finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang diduga menjadi korban pelecehan seksual mendatangi Polda Metro Jaya Selasa (29/8/2023) siang ini. Empat orang ini memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi pelapor.
 
Penyidik juga turut memeriksa beberapa orang saksi selain terduga korban. Dalam waktu dekat seluruh korban akan diperiksa oleh penyidik baik yang berada di Jakarta maupun di luar kota.
 
Sebelumnya, PT Capella Swastika Karya selaku Event Organizer (EO) Miss Universe 2023 resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya Senin (7/8/2023). PT Capella Swastika Karya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap peserta Miss Universe 2023.
 
