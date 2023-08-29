FR (40) tak berkutik saat ditangkap Intel Kodim 0209 Labuhanbatu, Sumut, Senin (28/8). Pria diduga pengedar sabu ditangkap saat sembunyi dalam lemari baju.

Penangkapan tepatnya di sebuah bengkel di Desa Perkebunan Teluk Panji. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan pengintaian selama satu minggu.

Kedatangan petugas kagetkan warga dan pemilik bengkel menutup bengkelnya. Petugas tetap memeriksa bengkel dan pelaku akhirnya terciduk di lemari.

