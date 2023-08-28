Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen berhasil memenangkan balapan F1 Belanda 2023 di Sirkuit Zandvoort. Diwarnai hujan lebat, Verstappen konsisten mempertahankan posisinya di posisi terdepan hingga finis balapan.

Sedangkan, pembalap Aston Martin, Fernando Alonso mengamankan posisi kedua. Sergio Perez yang finis ketiga harus bertukar posisinya dengan Pierre Gasly karena mendapat hukuman usai melanggar kecepatan di pit lane.

Hasil tersebut membuat Verstappen sukses catatkan kemenangan ke-11 pada balapan F1 musim ini. Selain itu, pembalap asal Belanda ini menorehkan sejarah dengan meraih sembilan kali kemenangan beruntun,menyamai rekor Sebastian Vettel yang diraih tahun 2013

