...

Toreh Kemenangan Ke-11, Max Verstappen Juarai F1 GP Belanda 2023

Febry Rachadi, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 14:12 WIB
A A A
Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen berhasil memenangkan balapan F1 Belanda 2023 di Sirkuit Zandvoort. Diwarnai hujan lebat, Verstappen konsisten mempertahankan posisinya di posisi terdepan hingga finis balapan.
 
Sedangkan, pembalap Aston Martin, Fernando Alonso mengamankan posisi kedua. Sergio Perez yang finis ketiga harus bertukar posisinya dengan Pierre Gasly karena mendapat hukuman usai melanggar kecepatan di pit lane.
 
Hasil tersebut membuat Verstappen sukses catatkan kemenangan ke-11 pada balapan F1 musim ini. Selain itu, pembalap asal Belanda ini menorehkan sejarah dengan meraih sembilan kali kemenangan beruntun,menyamai rekor Sebastian Vettel yang diraih tahun 2013
 
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini