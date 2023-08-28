Atiek CB tampil memukau penonton konser Parade Budaya Merah Putih yang digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/8/2023). Penyanyi bernama asli Atiek Prasetyawati menyapa para penonton dan mengajak bernostalgia dengan single hitsnya yaitu Terserah Boy.

Sebagai informasi, Parade Budaya Merah Putih ini diselenggarakan oleh Sinergi Merah Putih guna memperingati HUT ke-78 RI.

