Solois Korea Selatan, Sam Kim ikut meriahkan Asian Sound Syndicated Vol.2 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (27/8/2023). Sam Kim membuka penampilan di acara ini sambil duduk memangku gitar.

Penampilan Sam Kim dilanjutkan dengan beberapa single hits seperti Make Up, Love Me Like That, It’s You, dan lain sebagainya. Antusias yang luar biasa dari para penonton membuat membuat Sam Kim bahagia.

Sam memberikan sebuah kejutan untuk para penonton yaitu membawakan lagu yang tidak dirilis berjudul Star.

Reporter : Devi Ari Rahmadhani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

