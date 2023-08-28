Tim Puslabfor Mabes Polri melakukan olah TKP kebakaran di Sunter Jaya, Senin (28/8/2023). Petugas melakukan pemeriksaan fisik bangunan untuk mencari bukti baru penyebab kebakaran.

Petugas juga meminta keterangan terhadap salah satu saksi selamat. Olah TKP ini hanya memakan waktu sekitar 50 menit. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik.

Sebelumnya, 3 orang dari satu keluarga tewas dalam kebakaran pada, Minggu (27/8/2023). Petugas menemukan ketiganya dalam posisi berpelukan saat proses evakuasi.

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

