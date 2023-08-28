...

Olah TKP Kebakaran yang Tewaskan Satu Keluarga di Sunter Jaya, Ini Hasilnya

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 19:52 WIB
A A A
Tim Puslabfor Mabes Polri melakukan olah TKP kebakaran di Sunter Jaya, Senin (28/8/2023). Petugas melakukan pemeriksaan fisik bangunan untuk mencari bukti baru penyebab kebakaran.
 
Petugas juga meminta keterangan terhadap salah satu saksi selamat. Olah TKP ini hanya memakan waktu sekitar 50 menit. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik.
 
Sebelumnya, 3 orang dari satu keluarga tewas dalam kebakaran pada, Minggu (27/8/2023). Petugas menemukan ketiganya dalam posisi berpelukan saat proses evakuasi.
 
Reporter : Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini