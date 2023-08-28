...

Tim SAR Gabungan Gagalkan Percobaan Bunuh Diri di Menara Masjid

Andhy Eba, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 08:00 WIB
Tim SAR Gabungan berhasil menggagalkan aksi percobaan bunuh diri pada Minggu (27/8). Peristiwa heroik terjadi di menara Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Waruruma, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
 
Pria berusia 35 tahun itu tidak menghiraukan panggilan warga yang meminta dirinya untuk turun dari menara masjid. Selama dua jam, Tim SAR melakukan proses negosiasi dengan korban, namun tak membuahkan hasil. Akhirnya, tim SAR Gabungan naik hingga di puncak menara masjid, dan langsung mengevakuasi korban 
 
Setelah dievakuasi turun dari menara masjid, korban kemudian diserahkan ke dinsos setempat. Hasil interogasi, korban mengaku baru keluar dari RSJ di Kijang, Kepulauan Riau  
 
Kontributor: Andhy Eba
Produser: Dinda Elita

(fru)

