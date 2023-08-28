Tim SAR Gabungan berhasil menggagalkan aksi percobaan bunuh diri pada Minggu (27/8). Peristiwa heroik terjadi di menara Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Waruruma, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

Pria berusia 35 tahun itu tidak menghiraukan panggilan warga yang meminta dirinya untuk turun dari menara masjid. Selama dua jam, Tim SAR melakukan proses negosiasi dengan korban, namun tak membuahkan hasil. Akhirnya, tim SAR Gabungan naik hingga di puncak menara masjid, dan langsung mengevakuasi korban

Setelah dievakuasi turun dari menara masjid, korban kemudian diserahkan ke dinsos setempat. Hasil interogasi, korban mengaku baru keluar dari RSJ di Kijang, Kepulauan Riau

Kontributor: Andhy Eba

Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News