Adian Napitupulu Ajak Warga Sulawesi Tenggara Dukung Ganjar Pranowo Sebagai Capres 2024

Febriyono Tamenk, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 07:28 WIB
Ribuan warga Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Adian Napitupulu, tampil di sana sebagai Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan pemenangan presiden.
 
Ia disambut ribuan warga di Alun – Alun Tugu Religi, Kota Kendari pada Minggu (27/8) siang. Adian mengajak warga untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.
 
Sebelum deklarasi, Adian Napitupulu meresmikan Sekretariat Tim Koordinator Relawan Sulawesi Tenggara.
 
Kontributor: Febriyono Tamenk
Produser: Dinda Elita

(fru)

