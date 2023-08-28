Ribuan warga Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Adian Napitupulu, tampil di sana sebagai Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan pemenangan presiden.

Ia disambut ribuan warga di Alun – Alun Tugu Religi, Kota Kendari pada Minggu (27/8) siang. Adian mengajak warga untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.

Sebelum deklarasi, Adian Napitupulu meresmikan Sekretariat Tim Koordinator Relawan Sulawesi Tenggara.

Kontributor: Febriyono Tamenk

Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News