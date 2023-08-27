Pawai Reog Ponorogo meriahkan Kota Jakarta, Minggu (27/8) pagi. Reog Ponorogo diarak dari Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan-Kantor Kemenko PMK.

Diketahui, pawai budaya Reog Ponorogo ini diikuti oleh 1.000 peserta. Mereka terdiri dari berbagai komunitas. Di antaranya seperti Sedulur Warok Reog Ponogoro, Tim Nasional Kebaya Indonesia.

Pawai ini digelar untuk mendorong pengusulan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO. Sebagai informasi, pawai ini diinisiasi oleh Kemenko PMK. Pawai Budaya Reog Ponorogo diadakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira Aulia W

